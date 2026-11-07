به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ افشین کریمی با اشاره به نقش محوری پژوهش در حل مسائل و چالش‌های استان؛ توسعه پایدار استان در گرو توجه به پژوهش و حمایت از نخبگان است.

هم‌زمان با فرارسیدن هفته پژوهش و فناوری، معاون توسعه مدیریت منابع استاندار با حضور در دانشگاه ایلام بر ضرورت تقویت جایگاه علم، پژوهش و نوآوری در مسیر توسعه استان تأکید کرد.