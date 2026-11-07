دانشگاه ارومیه در سومین دوره ارزیابی خدمات‌دهندگان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری، رتبه نخست کشور را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در سومین جلسه ارزیابی خدمات‌دهندگان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری،بر اساس نتایج این ارزیابی، دانشگاه ارومیه موفق شد رتبه یک کشور را از منظر امنیت سایبری کسب کند.

این رتبه‌بندی در چارچوب «طرح رتبه‌بندی خدمات‌دهندگان فضای مجازی» انجام شده و خدمات‌دهندگان فضای مجازی را در پنج سطح مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.

کسب رتبه نخست دانشگاه ارومیه در این ارزیابی، بیانگر جایگاه این دانشگاه در حوزه امنیت سایبری و توجه به ارتقای سطح حفاظت و ایمنی زیرساخت‌ها و خدمات فضای مجازی دانشگاه است.