به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه چهار سیما مینی‌سریال ۱۰ قسمتی «آغاز» (Origin) محصول ۲۰۱۸ انگلستان در گونه معمایی و علمی‌تخیلی را از یکشنبه ۱۷ آبان در دقایق آغازین بامداد پخش می‌کند.

این مجموعه به کارگردانی پل دبلیو. اس. اندرسون، داستان گروهی از افراد ناشناس را روایت می‌کند که در سفینه‌ای فضایی در مسیر سیاره‌ای دور، برای بقا تلاش می‌کنند.

آدلایو آددایو، آیدان وایت‌لاک و کلیتون اورتسون در این سریال با امتیاز IMDb ۷ از ۱۰ به ایفای نقش پرداخته‌اند و تکرار آن در ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ همان روز پخش می‌شود.

همچنین مجموعه مستند سه‌قسمتی «از یخ تا آتش» محصول ۲۰۱۸ انگلستان با امتیاز IMDb ۸ از ۱۰، از شانزدهم تا هجدهم آبان هر روز ساعت ۱۶ در قالب برنامه «چهارسوی علم» به بررسی موضوعات مرتبط با دما، گرمایش و سرمایش می‌پردازد که تکرار آن روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ صبح روی آنتن می‌رود.