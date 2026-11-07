رئیس کل دادگستری گیلان گفت: صدا و سیما می‌تواند با تهیه برنامه‌هایی در حوزه قانون و قانون مداری، از ضایع شدن حقوق افراد جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس کل دادگستری گیلان امروز در دیدار‌ی صمیمانه با مدیر کل و معاونان صدا و سیمای مرکز گیلان، با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در ترویج قانون و قانون مداری گفت: آن چیزی که برای دستگاه قضا از اهمیت زیادی برخوردار است احقاق حقوق عامه مردم است که رسانه می‌تواند در تحقق این مهم اثر گذار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین عبداله یاری با بیان این که آگاهی بخشی به آحاد جامعه در خصوص اجرای درست موازین قانونی ضروری است، افزود: صدا و سیما می‌تواند با تهیه برنامه‌هایی در حوزه قانون و قانون مداری، از ضایع شدن حقوق افراد جلوگیری کند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش تعامل بین دستگاه قضا و رسانه ملی، گفت: ورود صدا و سیما به برخی از مشکلات مانند پسماند که مرتبط با حقوق مردم است می‌تواند نقش اثرگذار در تحقق اهداف دستگاه قضا داشته باشد.

رئیس کل دادگستری گیلان رضایتمندی مردم را رضایت خدا دانست و گفت: اگر اقدامات دستگاه قضا به صورت دقیق و شفاف از طریق رسانه به گوش مردم برسد، موجب رضایت آحاد جامعه خواهد شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیلان هم در این دیدار با قدردانی از مسئولان قضایی استان در پاسخگویی به رسانه استانی، گفت: خوشبختانه این تعامل در بین رسانه استانی و مسئولان قضایی استان وجود دارد و همین همکاری‌ها در خیلی از موارد منجر به حل مشکلات حقوقی و قضایی مخاطبان شده است.

تقی ربانی با اشاره به آمادگی رسانه استانی برای افزایش همکاری در جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی‌بخشی در حوزه قانون و قانون‌مداری، افزود: صدا و سیما تلاش می‌کند تا با تولید برنامه‌هایی با محوریت اقدامات قضایی مسئولان، اطلاعات حقوقی مناسب به مخاطبان ارائه کند.

وی با اشاره به اهمیت حضور کارشناسان حقوقی و قضایی در برنامه‌های صدا و سیما، گفت: حضور کارشناسان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، منجر به افزایش آگاهی مردم خواهد شد و صدا و سیمای مرکز گیلان آمادگی دارد تا در این مسیر گام بردارد.

در این نشست همچنین هر یک از معاونان صدا و سیما نظرات خود را بیان کردند.