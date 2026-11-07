دیوارکشی غیرمجاز در زمین دولتی پارس‌آباد با دستور دادستان و با همکاری عوامل انتظامی تخریب و به وضع سابق برگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست اردبیل، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل روز شنبه گفت: فردی با قصد تصرف غیرقانونی اقدام به دیوارکشی ۱۶۰ مترمربع از زمین ۱۲۰۰ مترمربعی متعلق به اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرده بود که با هوشیاری همکاران و با دستور قضایی دادستان شهرستان پارس آباد، دیوارکشی انجام شده تخریب شد.

محمد خداپرست با اشاره به اینکه این زمین برای احداث واحد آزمایشگاه حفاظت محیط زیست شهرستان پارس‌آباد پیش‌بینی شده است، افزود: این ملک در مجموع ۱۲۰۰ مترمربع مساحت دارد و دارای سند رسمی به نام اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بوده و در موقعیت مناسب شهری قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اموال عمومی خاطرنشان کرد: اموال دولتی جزو بیت‌المال مسلمین بوده و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی، حقوق عمومی را تضییع کنند.