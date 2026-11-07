به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس ظهر امروز شنبه ۱۶ آبان در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان، با تأکید بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های دوران دفاع مقدس گفت: سیره شهدا و رزمندگان باید به‌عنوان الگویی از مسئولیت‌پذیری، تعهد و فداکاری به جامعه، به‌ویژه نسل جوان، معرفی شود.

وی با اشاره به روحیه مسئولیت‌پذیری رزمندگان در دوران دفاع مقدس افزود: رزمندگان بدون چشمداشت و با احساس تعهد نسبت به کشور، برای پذیرش مسئولیت‌ها پیشقدم می‌شدند و این رویکرد همچنان می‌تواند در مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه راهگشا باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه برخی چالش‌های توسعه‌ای کشور تنها با اصلاح قوانین و ساختار‌ها برطرف نمی‌شود، گفت: تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری، تعهد و مشارکت اجتماعی نیز باید در کنار اصلاحات ساختاری مورد توجه قرار گیرد.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: شهدا و رزمندگان آگاهانه مسیر دفاع از کشور را انتخاب کردند و شناخت منش و سبک زندگی آنان می‌تواند زمینه انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم در عبور کشور از شرایط دشوار تاریخی گفت: ایستادگی در برابر تهدید‌ها و فشار‌های خارجی، حاصل همراهی مردم و فداکاری کسانی است که برای حفظ استقلال و امنیت کشور تلاش کرده‌اند.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل را ضروری دانست و گفت: تمرین‌ها و برنامه‌های آمادگی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که دستگاه‌ها در مواجهه با بحران‌های احتمالی و شرایط جنگی، وظایف و مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهند.

هادی حق‌شناس همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه‌ها و کنگره‌های مرتبط با ایثار و شهادت، بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و مجموعه‌های مردمی برای معرفی آثار و ارزش‌های دوران دفاع مقدس تأکید کرد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی نهضت جنگل، خواستار توجه بیشتر به ابعاد کمتر شناخته‌شده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این نهضت شد.

وی با بیان اینکه خانه میرزا کوچک‌خان تنها یک محل سکونت نبوده است، گفت: این مکان علاوه بر میزبانی نشست‌های هیئت اتحاد اسلام و گردهمایی نیرو‌های نهضت جنگل، کارکرد‌های فکری، فرهنگی و آموزشی نیز داشته و فعالیت‌هایی در زمینه آموزش سواد در آن انجام می‌شده است.

هادی حق‌شناس افزود: معرفی تاریخ نهضت جنگل نباید صرفاً به مراسم مناسبتی محدود شود، بلکه لازم است ابعاد مختلف این جنبش با اتکا به پژوهش‌های تاریخی و مستندات علمی برای جامعه تبیین شود.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه گیلان در این زمینه گفت: انتظار می‌رود دانشگاه با بهره‌گیری از ظرفیت استادان و پژوهشگران، مطالعات جامع‌تری درباره تاریخ نهضت جنگل انجام دهد و نتایج این پژوهش‌ها را با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و ابزار‌های نوین اطلاع‌رسانی در اختیار عموم مردم قرار دهد.