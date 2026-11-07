آمریکا نخستین تصویر با وضوح بالا از هواپیمای فضایی محرمانه چین را منتشر کرد، که از نوع فضاپیما‌های بدون سرنشین و قابل استفاده مجدد است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در گزارشی تازه، تصویری با وضوح بالا از یک فضاپیمای آزمایشی و قابل استفاده مجدد چین منتشر کرده است که شباهت قابل توجهی به فضاپیمای نظامی آمریکایی «ایکس-۳۷بی» دارد.

این تصویر در گزارش جدید آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا با عنوان «چالش‌های امنیت فضایی» که ماه پیش منتشر شد، قرار گرفته است. تصویر مورد اشاره را ماهواره تجاری شرکت مکسار (Maxar)، که اکنون با نام ونتور (Vantor) فعالیت می‌کند، در ۲۸ مه ۲۰۲۴ ثبت کرده است.

این فضاپیمای بال‌دار که در رسانه‌های بین‌المللی به نام «شن‌لونگ» یا «اژد‌های الهی» شناخته می‌شود، از نوع فضاپیما‌های بدون سرنشین و قابل استفاده مجدد است که با کمک موشک به مدار زمین فرستاده می‌شود و پس از انجام مأموریت، به زمین بازمی‌گردد و مانند هواپیما روی باند فرود می‌آید.

در تصویر منتشر شده، بال‌های کوچک جانبی، دو سکان عمودی در قسمت انتهایی، محفظه بار مرکزی و سازه‌ای متصل به بخش عقب فضاپیما که صفحات خورشیدی روی آن قرار گرفته‌اند، قابل مشاهده است. باز بودن در‌های محفظه بار نیز از نکات قابل توجه این تصویر است.

کارشناسان معتقدند این ویژگی‌ها نشان می‌دهد فضاپیمای چینی علاوه بر حمل تجهیزات به مدار، قابلیت انجام آزمایش‌های پیچیده و تعامل با دیگر اشیای فضایی را نیز دارد.

برنامه آزمایش فضاپیمای قابل استفاده مجدد چین نخستین بار در سال ۲۰۲۰ به‌طور رسمی اعلام شد. نخستین مأموریت این فضاپیما حدود دو روز به طول انجامید. مأموریت دوم در همان سال آغاز شد و پس از حدود ۲۷۶ روز در سال ۲۰۲۳ پایان یافت.

پس از آن این فضا پیما دو ماموریت دیگر در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ انجام داده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش‌های رصد فضایی، این فضاپیما همچنان در مدار زمین قرار دارد.

آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در گزارش خود، توانایی فضاپیما‌های قابل استفاده مجدد برای نزدیک شدن به ماهواره‌های دیگر، تغییر موقعیت مداری و جابه‌جایی یا آزمایش تجهیزات فضایی را از قابلیت‌های مهم این فناوری برشمرده است.

این قابلیت‌ها می‌توانند کاربرد‌های علمی، تعمیراتی و پشتیبانی ماهواره‌ای داشته باشند، اما در عین حال، از منظر نظامی نیز اهمیت دارند؛ زیرا امکان نزدیک شدن به ماهواره‌های دیگر و تأثیرگذاری بر عملکرد آنها را فراهم می‌کنند.

فضاپیمای شن‌لونگ چین از نظر شکل ظاهری و برخی ویژگی‌های طراحی، شباهت‌هایی با فضاپیمای بدون سرنشین آمریکایی ایکس-۳۷بی دارد که نیروی فضایی آمریکا از آن برای انجام مأموریت‌های طولانی‌مدت مداری استفاده می‌کند.

با این حال، انتشار تصویر جدید به‌تنهایی به معنای اثبات کاربرد تسلیحاتی این فضاپیما نیست و جزئیات مربوط به محموله، تجهیزات و اهداف دقیق مأموریت‌های آن همچنان محرمانه باقی مانده است.

رقابت چین و آمریکا برای توسعه فضاپیما‌های قابل استفاده مجدد، در شرایطی ادامه دارد که مدار زمین به یکی از عرصه‌های مهم رقابت فناوری، اقتصادی و امنیتی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.