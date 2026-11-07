مسئول مدارس تابستانی وایپو گفت: کارآفرینان می‌توانند از دانش مالکیت فکری برای تبدیل اختراعات خود به محصولات کاربردی و معرفی ارزش دستاوردهایشان به جهان استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ماریا استلانتامارک که به صورت برخط از سوئیس در آیین افتتاح مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ۲۰۲۶ حاضر شده بود، با اشاره به اینکه هر نوآوری با یک ایده آغاز می‌شود، افزود: هر ایده‌ای لزوماً به تحول در جامعه منجر نمی‌شود و تحقق ظرفیت‌های آن به امکان اجرایی‌شدن و تبدیل‌شدن به محصول یا خدمتی ارزشمند وابسته است.

مسئول مدارس تابستانی وایپو برگزاری این برنامه را نشانه‌ای از همکاری مشترک در مسیر حمایت از نوآوری دانست و افزود: در شرایطی که اکتشافات علمی و فناوری‌های نوظهور با سرعت در حال گسترش هستند و صنایع خلاق نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به جهان امروز دارند، حفاظت از اختراعات و آثار خلاقانه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

مسئول برگزاری مدارس تابستانی وایپو، مالکیت فکری را ابزاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و کارآفرینی دانست و تأکید کرد: نظام‌های پیچیده حقوق مالکیت فکری بدون آگاهی و شناخت کافی نمی‌توانند اثربخشی لازم را داشته باشند؛ تحقق اهداف این نظام‌ها به وجود نهاد‌های مستحکم و چارچوب‌های حقوقی مناسب نیاز دارد.

استلانتامارک برگزاری دوره‌های آموزشی مالکیت فکری در مناطق مختلف جهان را یکی از راه‌های ارتقای آگاهی و توانمندی افراد در این حوزه عنوان کرد و گفت: این دوره‌ها به شرکت‌کنندگان کمک می‌کنند درک عمیق‌تری از مالکیت فکری به دست آورند و مهارت‌های عملی لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن در اقتصاد دانش‌محور را کسب کنند.

استلانتامارک با اشاره به اهمیت همکاری با جمهوری اسلامی ایران گفت: این همکاری به‌واسطه برخورداری ایران از میراث فرهنگی و علمی غنی، معنای ویژه‌ای دارد. در طول قرن‌ها، حکیمان، دانشمندان، فیلسوفان و هنرمندان ایرانی در پیشبرد دانش بشری نقش داشته و میراث ارزشمندی در حوزه‌هایی مانند ریاضیات، پزشکی و ادبیات بر جای گذاشته‌اند.

مسئول برگزاری مدارس تابستانی وایپو، افزود: این سنت علمی و فرهنگی همچنان ادامه دارد و تأثیر آن فراتر از مرز‌های ایران گسترش یافته است. برخی جلوه‌های فرهنگ ایرانی از جمله چوگان، موسیقی ایرانی و نقالی نیز در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به رسمیت شناخته شده‌اند و امروز نسل جدیدی از پژوهشگران، کارآفرینان و افراد خلاق در ایران فعالیت می‌کنند که با چالش‌های دنیای معاصر مواجه‌اند و برای تبدیل دستاورد‌های فکری خود به دارایی‌ها و مزیت‌های اقتصادی، به شناخت و بهره‌گیری از نظام مالکیت فکری نیاز دارند.

استلانتامارک با تشریح محور‌های آموزشی پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران ۲۰۲۶ اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در روز‌های آینده با مبانی مالکیت فکری و کاربرد‌های عملی آن در حوزه‌های مختلف آشنا خواهند شد. موضوعاتی همچون اختراعات، حق مؤلف و حقوق مرتبط، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی، ثبت و انتقال فناوری و ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرند.

استلانتامارک افزود: مباحث مرتبط با محیط دیجیتال، دانش سنتی و منابع ژنتیکی نیز در برنامه آموزشی پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان با چالش‌های جهانی و موضوعات نوظهور در این حوزه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

استلانتامارک تأکید کرد: هدف از این برنامه صرفاً کسب دانش نیست، بلکه شرکت‌کنندگان باید توانایی لازم برای ارزیابی آگاهانه و شناخت ظرفیت‌های واقعی مالکیت فکری و استفاده مؤثر از آن را نیز در خود تقویت کنند. وی با اشاره به حضور استادان و متخصصان باتجربه از سازمان جهانی مالکیت فکری و مرکز مالکیت معنوی ایران در این دوره، ابراز امیدواری کرد که بهره‌گیری از دانش و دیدگاه‌های آنان به غنای مباحث و ارتقای کیفیت آموزش‌ها کمک کند.

استلانتامارک تأکید کرد: آینده مالکیت فکری صرفاً تحت تأثیر نظام‌ها و فناوری‌هایی که ایجاد می‌کنیم قرار ندارد، بلکه به افرادی نیز وابسته است که از این نظام‌ها و فناوری‌ها استفاده می‌کنند و با توانمندسازی و بهره‌گیری از دانش خود می‌توانند از ظرفیت‌های مالکیت فکری بیشترین بهره را ببرند.

برنامه‌های پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ـ ایران ۲۰۲۶، طی روز‌های آینده دوره‌ها و نشست‌های تخصصی متعددی با هدف ارتقای دانش و مهارت شرکت‌کنندگان در حوزه‌های مختلف مالکیت فکری برگزار می‌شود.