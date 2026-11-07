باران پاییزی جان تازه‌ای به شهرستان‌ها و کلانشهر اصفهان بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فعالیت گسترده سامانه بارشی در گوشه وکنار استان، حال‌وهوای پاییزی را به شهر و معابر به ارمغان آورد و غبار را از خیابان‌ها، درختان و فضا‌های سبز پاک کرد.

این بارش‌های پاییزی که از روز گذشته از غرب استان شروع شده هم اکنون در اصفهان شدت گرفته جلوه‌ای تازه به درختان و فضا‌های سبز شهری بخشیده است.

با سردشدن هوا بارش‌ها در ارتفاعات غرب به شکل برف است و کوه‌ها را سپید پوش کرده است.

بارش باران همراه با کاهش دما و وزش باد، موجب لطافت هوا و طراوت فضای شهر‌ها و روستا‌های استان شد.