مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف در مجمع سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و چین در شانگهای، از معرفی ۶ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی عبوری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف در مجمع سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و چین در شانگهای، از معرفی ۶ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار خبر داد و توسعه میدان‌های نفتی، فشارافزایی پارس جنوبی، تکمیل ایران LNG و طرحهای پتروشیمی دهلران و کنگان را از محور‌های همکاری با شرکای چینی برشمرد.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های گروه در بخش انرژی افزود: فعالیت‌های اهداف از مشارکت در توسعه میدان‌ها و تولید نفت خام آغاز می‌شود و تا فرآورش گاز، تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و ساخت تجهیزات تخصصی ادامه دارد.

عبوری با تشریح توانمندی‌های گروه در بخش بالادستی صنعت نفت اظهار کرد: مشارکت در توسعه و بهره‌برداری از میدان نفتی آذر و پیگیری طرح‌های توسعه آذر و چنگوله، ظرفیت اهداف برای نقش‌آفرینی در تولید نفت خام را نشان می‌دهد. همچنین توان ساخت توربین‌های گازی، کمپرسورها، شیرآلات صنعتی و تجهیزات سرچاهی، جایگاه این مجموعه را در تأمین نیاز‌های فنی صنعت انرژی تقویت کرده است.

مولدسازی طرح‌های نیمه‌تمام؛ زمینه همکاری با سرمایه‌گذاران چینی

عبوری با اشاره به نیاز سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ایران اظهار کرد: برای افزایش ظرفیت تولید این صنعت از حدود ۱۰۰ میلیون تن به ۱۸۰ میلیون تن تا سال ۱۴۱۲، به حدود ۲۴۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

گسترش همکاری ایران و چین در صنعت، معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به سایر زمینه‌های همکاری میان ایران و چین گفت: علاوه بر طرحهای معرفی‌شده، امکان مشارکت در طرح‌های صنعتی و معدنی، توسعه همکاری‌های بازرگانی، حمل‌ونقل و لجستیک و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: مجمع سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و چین زمینه شناسایی فرصت‌های مشترک، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تبدیل ظرفیت‌های موجود به طرحهای عملیاتی و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.