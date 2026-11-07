مسابقه تلویزیونی «من و فرزندم» با رویکردی تحلیلی و بهره‌گیری از قالب‌های نمایشی و مشاوره‌های روان‌شناسی، بستری کاربردی را برای برطرف‌کردن تعارض‌ها و افزایش صمیمیت در کانون خانواده‌ها فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روشانا حمیدی‌پور، مجری نوجوان برنامه «من و فرزندم» و سخنور پایه هفتم، با حضور در استودیوی شبکه خبر به تشریح اهداف، بخش‌های مسابقه و بازتاب‌های این برنامه تلویزیونی پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت محوری برنامه گفت: بسیاری از والدین و فرزندان در روابط متقابل با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و این برنامه توانسته است بخش قابل‌توجهی از این تعارض‌ها را کاهش دهد و روابط خانوادگی را ترمیم کند.

وی درباره بازتاب‌های عینی حل چالش‌ها در طول مسابقه افزود: هنگامی که در آغاز برنامه درباره چالش‌ها با شرکت‌کنندگان صحبت می‌کردم، ابراز می‌کردند که در بیان دغدغه‌هایشان با والدین ناتوان بودند، اما در پایان برنامه و با تحلیل‌های کارشناس روان‌شناس، ادبیات گفت‌و‌گو با والدین را فرا می‌گرفتند و ارتباط صمیمانه‌تری برقرار می‌کردند.

حمیدی‌پور درباره چگونگی ورود خود به عرصه اجرا و انتخاب برای این برنامه بیان کرد: فعالیت رسانه‌ای خود را از چهارسالگی در رادیو صبا، رادیو ورزش و رادیو البرز آغاز کردم و پس از دیده شدن این سوابق، از سوی عوامل برنامه به عنوان مجری کودک و نوجوان دعوت به همکاری شدم و بیش از یک سال و نیم است که اجرای مسابقه را بر عهده دارم.

مجری نوجوان «من و فرزندم» درباره سوابق اجرایی خود در شبکه‌های سیما اضافه کرد: تاکنون در برنامه‌های زنده متعددی نظیر «باغ شادونه» به عنوان مجری، سخنور، حافظ‌خوان و شاهنامه‌خوان حضور داشته‌ام و اخیراً نیز موفق به کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات سخنوری تریبون شده‌ام.

وی با تأکید بر اهمیت بداهه‌گویی در اجرای تلویزیونی گفت: یک مجری باید برای مدیریت هر موقعیتی آمادگی کامل داشته باشد و تپق‌های احتمالی را به گونه‌ای مهار کند که در جریان پخش برنامه احساس نشود.

حمیدی‌پور درباره جایگاه بخش‌های نمایشی و بازی در برنامه افزود: روان‌شناس برنامه موضوعاتی مشخص نظیر خوابیدن در خانه دوستان را به خانواده‌ها پیشنهاد می‌دهد و شرکت‌کنندگان در قالب نمایش‌های یک تا دو دقیقه‌ای نقش یکدیگر را ایفا می‌کنند؛ این جابه‌جایی نقش‌ها و بهره‌گیری از فضای سرگرمی، سوءتفاهم‌ها را برطرف می‌سازد و فضای مسابقه را به دور از هرگونه تنش و نارضایتی، به محیطی صمیمانه تبدیل می‌کند.

وی پیرامون نحوه داوری و امتیازدهی در مسابقه توضیح داد: مسابقه دارای پنج بخش است که در هر مرحله، کارشناس روان‌شناس، مجری بزرگسال و بنده امتیاز‌هایی از یک تا ده لحاظ می‌کنیم؛ در بخش اول با نام «بزرگ شدن»، والدین خاطره‌ای مهم از دوران کودکی فرزند را در یک دقیقه روایت می‌کنند و در مراحل بعد، بخش‌هایی مانند «پیام‌های مامانی و بابایی» ارزیابی می‌شوند و معیار اصلی امتیاز بالا، صداقت، احساس واقعی و پرهیز از رفتار‌های تصنعی است.

مجری برنامه «من و فرزندم» با اشاره به شرایط سنی شرکت‌کنندگان گفت: کودکان و نوجوانان در رده سنی پنج تا چهارده سال در این مسابقه شرکت می‌کنند و اشتیاق خانواده‌ها به گونه‌ای بوده است که برخی از آنها حتی برای بار دوم و سوم در استودیو حضور یافته‌اند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد تعادل میان تحصیل و فعالیت‌های رسانه‌ای تأکید کرد: از آغاز فعالیت به خود متعهد شدم که مانع افت تحصیلی شوم و با وجود حضور در پایه هفتم، در روز‌های ضبط برنامه نیز پس از بازگشت به منزل تمام تکالیف و دروس همان روز را مطالعه و جبران می‌کنم تا هیچ آسیبی به روند تحصیلم وارد نشود.

حمیدی‌پور درباره راهکار‌های ارتقای مهارت اجرا نیز گفت: تمرکز بر سلامت حنجره، مدیریت صدا، تغذیه مناسب و تلقین انرژی مثبت از اصول اصلی فعالیت من است و همواره با روحیه بالا و تسلط بر صحنه تلاش می‌کنم بهترین کیفیت را ارائه دهم.

وی درباره تجربیات به‌دست‌آمده از چالش‌های والدین افزود: بسیاری از والدین آموختند که ادبیات آمرانه و اجبار فرزندان برای اموری نظیر درس‌خواندن پاسخگو نیست و تغییر لحن گفت‌و‌گو بازخورد‌های بسیار مؤثرتری به همراه دارد.

مجری نوجوان «من و فرزندم» در پایان، سخت‌ترین بخش مواجهه خانواده‌ها را ترس والدین از آگاهی زودهنگام فرزندان از برخی مسائل دانست و گفت: چنانچه خودم در جایگاه شرکت‌کنندگان قرار می‌گرفتم، از مادرم می‌خواستم بیشتر به خودش توجه کند و از پدرم تقاضا می‌کردم فشار کاری را کاهش دهد؛ این برنامه دقیقاً همان پل ارتباطی میان نسل‌ها برای درک عمیق‌تر انتظارات متقابل است.