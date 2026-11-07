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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به رشد قابلتوجه فعالیتهای ترانزیتی از مسیر چابهار گفت: حجم ترانزیت طی چند ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰ برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد سعید اربابی با تأکید بر نقش خطآهن چابهار ـ زاهدان در توسعه مبادلات تجاری منطقه افزود بهرهبرداری از این مسیر ریلی میتواند حجم ترانزیت را بیش از پیش افزایش دهد و زمینه تقویت جایگاه چابهار را در شبکه ترانزیت منطقهای و اتصال بازارهای آسیای جنوبی، افغانستان، آسیای مرکزی و روسیه فراهم کند.
وی همچنین با اشاره بر تداوم مشارکت فعال هند در پروژه چابهار، اعلام کرد : این سازمان از سرمایهگذاری تمامی کشورها، بهجز کشورهای متخاصم، در پروژه بندر استقبال میکند.
اربابی در ادامه با اشاره به روابط و همکاریهای منطقهای اظهار داشت که همکاری با پاکستان و افغانستان همچنان برقرار و مستحکم است و فعالیتهای تجاری و ترانزیتی در این حوزه، فراتر از سطوح پیشین گسترش یافته است.