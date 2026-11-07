



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد سعید اربابی با تأکید بر نقش خط‌آهن چابهار ـ زاهدان در توسعه مبادلات تجاری منطقه افزود بهره‌برداری از این مسیر ریلی می‌تواند حجم ترانزیت را بیش از پیش افزایش دهد و زمینه تقویت جایگاه چابهار را در شبکه ترانزیت منطقه‌ای و اتصال بازارهای آسیای جنوبی، افغانستان، آسیای مرکزی و روسیه فراهم کند.

وی همچنین با اشاره بر تداوم مشارکت فعال هند در پروژه چابهار، اعلام کرد : این سازمان از سرمایه‌گذاری تمامی کشورها، به‌جز کشورهای متخاصم، در پروژه بندر استقبال می‌کند.



اربابی در ادامه با اشاره به روابط و همکاری‌های منطقه‌ای اظهار داشت که همکاری با پاکستان و افغانستان همچنان برقرار و مستحکم است و فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی در این حوزه، فراتر از سطوح پیشین گسترش یافته است.