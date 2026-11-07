به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس علی‌آبادی در حاشیه افتتاح بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، گفت: میزان تأمین برق صنایع امسال افزایش یافته است و در بخش پتروشیمی نیز برق مورد نیاز این صنایع ۱۱ درصد بیشتر از پارسال تأمین شده است.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری انرژی در صنایع افزود: صنایع باید با بهینه‌سازی تجهیزات و کاهش مصرف انرژی، میزان تولید خود را به ازای مصرف برق افزایش دهند.

وزیر نیرو همچنین درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت برق گفت: در دولت چهاردهم تاکنون یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده و دولت آمادگی دارد دو میلیارد دلار دیگر نیز در این بخش سرمایه‌گذاری کند.

علی‌آبادی افزود: وزارت نیرو برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و توسعه همکاری با سایر کشور‌ها آمادگی دارد.

بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با حضور ۴۰۰ شرکت داخلی و ۶۰ شرکت خارجی از ۱۱ کشور، به مدت چهار روز برگزار می‌شود.

خبرهای تکمیلی ارسال می شود