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وزیر نیرو از افزایش ۳ درصدی تأمین برق امسال صنایع در مقایسه با پارسال خبر داد و اعلام کرد هم اکنون برق هیچ صنعتی قطع نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس علیآبادی در حاشیه افتتاح بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران، گفت: میزان تأمین برق صنایع امسال افزایش یافته است و در بخش پتروشیمی نیز برق مورد نیاز این صنایع ۱۱ درصد بیشتر از پارسال تأمین شده است.
علیآبادی با تأکید بر ضرورت افزایش بهرهوری انرژی در صنایع افزود: صنایع باید با بهینهسازی تجهیزات و کاهش مصرف انرژی، میزان تولید خود را به ازای مصرف برق افزایش دهند.
وزیر نیرو همچنین درباره سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت برق گفت: در دولت چهاردهم تاکنون یک میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام شده و دولت آمادگی دارد دو میلیارد دلار دیگر نیز در این بخش سرمایهگذاری کند.
علیآبادی افزود: وزارت نیرو برای پذیرش سرمایهگذاریهای بیشتر و توسعه همکاری با سایر کشورها آمادگی دارد.
بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران با حضور ۴۰۰ شرکت داخلی و ۶۰ شرکت خارجی از ۱۱ کشور، به مدت چهار روز برگزار میشود.
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