به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا نورانی در نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی در مسیر حفاظت از محیط زیست و ترویج تغذیه سلامت‌محور با اشاره به گردش مالی ۱۷۰ میلیارد دلاری بازار جهانی محصولات ارگانیک اظهار کرد: ایران با برخورداری از ۳۰۰ روز آفتابی و ۱۱ اقلیم متفاوت، از فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه تولید و حضور در بازار‌های جهانی برخوردار است، اما با گذشت ۲۰ سال از فعالیت انجمن ارگانیک، همچنان بخش قابل‌توجهی از این توانمندی‌ها به‌درستی به کار گرفته نشده است.

رئیس انجمن ارگانیک ایران افزود: ۱۸۳ کشور جهان در حوزه تولید محصولات ارگانیک فعالیت دارند و حدود پنج میلیون تولیدکننده در این بخش مشغول به کار هستند؛ به طوری که سطح زیر کشت محصولات ارگانیک در دنیا به حدود ۱۰۰ میلیون هکتار رسیده است.

وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس این برنامه، باید سالانه یک درصد از اراضی کشور به کشت محصولات ارگانیک اختصاص یابد که با وجود این تکالیف قانونی، هدف‌گذاری‌های مزبور تاکنون محقق نشده و نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و فرهنگ‌سازی جدی در زمینه مصرف است.

نورانی در پایان از برگزاری نمایشگاه تخصصی محصولات ارگانیک با هدف ترویج و نهادینه‌سازی مصرف این محصولات خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۲ آبان‌ در بوستان گفت‌و‌گو برگزار می‌شود که فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های تولید داخلی، آشنایی بیشتر شهروندان با کالا‌های ارگانیک و تقویت فرهنگ تغذیه سلامت‌محور خواهد بود.