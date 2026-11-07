به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: همانطور که انتظار داشتیم و نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌داد، شاهد ورود اولین سامانه بارشی به استان هستیم، فعالیت این سامانه به صورت پراکنده و خفیف از روز پنج‌شنبه گذشته در برخی نقاط استان آغاز شده و از امروز شنبه به تدریج بر شدت و تقویت این سامانه افزوده می‌شود.

زهرا راستگو افزود: پیش‌بینی می‌شود از عصر امروز (شنبه) بارش‌ها در برخی مناطق شمالی استان به صورت پراکنده آغاز شود و طی امشب و بامداد فردا و روز یک‌شنبه بر شدت بارش‌ها در بخش‌های شمالی و مرکزی استان به‌ویژه در شهرستان‌های دیلم، گناوه، بوشهر و بخش‌هایی از دشتستان افزوده شود.

وی با اشاره به این‌که شدت بارش‌ها قابل ملاحظه خواهد بود، اضافه کرد: از بعداز ظهر یک‌شنبه به‌تدریج بخش‌های مرکزی و جنوبی استان نیز تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود تا عصر دوشنبه فعالیت این سامانه در سطح استان ادامه یابد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: همزمان با تشدید فعالیت سامانه بارشی و افزایش بارش‌ها، وزش باد هم در سواحل و در سطح استان شدت می‌گیرد و برهمین اساس هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی اظهار کرد: با خروج سامانه بارشی از استان، وزش باد‌های شمالی از روز دوشنبه در استان آغاز می‌شود و دمای هوا نیز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد که این کاهش دما تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

راستگو تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود دمای هوای طی روز دوشنبه تا پنج‌شنبه ۴ تا ۸ درجه و در برخی نقاط تا ۱۰ درجه کاهش یابد.

وی گفت: با خروج سامانه بارشی، موج بارشی دیگری در روز چهارشنبه وارد استان بوشهر خواهد شد و مناطق مختلف استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر همچنین اظهار کرد: با توجه به این‌که در شرایط تغییر فصل هستیم، بارش‌ها به‌ویژه در روز‌های یک‌شنبه و دوشنبه همراه با رعدوبرق و صاعقه خواهد بود و در برخی مناطق مستعد احتمال ریزش تگرک پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: توصیه اکید می‌شود در مدت یاد شده در تردد‌های دریایی احتیاط و در صورت امکان از رفتن به دریا خودداری شود، همچنین از صعود به ارتفاعات، قرار گرفتن در مسیر رودخانه‌ها و اتراق و اسکان در کنار رودخانه‌ها اجتناب شود.

راستگو اضافه کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید در مناطق بالادست استان و مسیر‌های مواصلاتی استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد طی امروز تا دوشنبه، رانندگان احتیاط لازم را داشته باشند.

وی همچنین گفت: روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل کاهش دما در اواخر شب و اوایل صبح، احتمال مه صبحگاهی و کاهش دید وجود دارد.