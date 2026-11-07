لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور با پیروزی و صدرنشینی مقاومت همدان پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تیم مقاومت همدان در هفته سوم مرحله نخست این رقابت ها، با نتیجه یک بر صفر از سد کک طبس گذشت تا ۹ امتیازی شود و صدرنشین گروه دوم باقی بماند.

مهراب پورجعفر تک گل مقاومت همدان را به ثمر رساند.

عمران بتن اکباتان همدان هم یک بر صفر از جوادالائمه شهرکرد شکست خورد تا با سه امتیاز در رده چهارم گروه یک قرار گیرد.

مرحله نخست لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در ۴ گروه برگزار می‌شود.