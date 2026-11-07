به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با تداوم فعالیت سامانه بارشی، امروز تا روز دوشنبه هجدهم آبان ماه در استان به تناوب، افزایش ابر، مه آلودگی، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق، بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی غربی و جنوبی استان، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و طوفان موقت و احتمال تگرگ در مناطق مستعد پیش‌بینی می‌شود و شدت فعالیت سامانه بارشی تا فردا یکشنبه هفدهم آبان ماه است.

حجت‌الله علی‌عسگریان با اشاره به میزان بارش باران در ۲۴ ساعت گذشته افزود: بیشترین میزان بارندگی در فریدون‌شهر با ۷۲ میلی‌متر و پس از آن خوانسار با ۶۰ و گلپایگان با ۵۸ میلی‌متر ثبت شده است.

وی ادامه داد: میزان بارش در داران ۳۲، بویین‌میاندشت ۲۴، اسلام‌آباد موگویی ۱۹، میمه و چادگان ۱۸، سمیرم ۱۳، دهق و دهاقان ۱۰، شهرضا ۹، عسگران ۸، پادنا علیا ۴ و شاهین‌شهر ۳، فرودگاه اصفهان، فولاد مبارکه، نیک‌آباد و کوهپایه ۲ و میزان بارش در شهر اصفهان سه‌دهم میلی‌متر ثبت شده است.

علی عسگریان با اشاره به اینکه دما در ۲۴ ساعت آینده ۱ تا ۲ درجه کاهش دارد.

گفت: تا اواسط هفته آینده روند کاهشی دما را خواهیم داشت و از اواخر دوشنبه کاهش دما محسوس و ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد افزود: دمای هوا در سراسر مناطق استان از شامگاه دوشنبه ۱۸ آبان تا پایان هفته جاری به دلیل نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد بین پنج تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان ادامه داد: کاهش نسبی دما و وقوع یخبندان در مناطق سردسیر و ارتفاعات به ویژه آران و بیدگل، شهر اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، بویین میاندشت، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، نیک آباد، هرند و ورزنه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بیشینه دمای هوای شهر اصفهان ۲۳ و کمینه فردا صبح ۸ درجه سانتیگراد است و فریدونشهر با دمای ۳.۲ درجه و خوروبیابانک با دمای ۲۸.۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.