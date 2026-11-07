همزمان با تشدید بارش باران در تهران و صدور هشدار قرمز هواشناسی برای مناطق شمالی استان، مدیریت شهری با به‌کارگیری ظرفیت نیروهای خدمات شهری، آتش‌نشانی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدمات اجتماعی، اقدامات خود را برای مدیریت پیامدهای بارندگی و کاهش مخاطرات ناشی از تداوم فعالیت سامانه بارشی افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه با بارش باران از شب گذشته در شهر تهران مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران، گفت :مورد خاصی از آبگرفتگی منجر به انسداد معابر نداشته‌ایم.

علیرضا جعفری با اشاره به وضع معابر پس از بارندگی‌های اخیر اعلام کرد که موارد گزارش‌شده به آب‌گرفتگی‌های جزئی در بخش سواره‌رو برخی خیابان‌های مناطق مرکزی محدود بوده که با حضور و اقدام به‌موقع کارگران خدمات شهری برطرف شده است.

به گفته وی، تمامی نیروهای کارگری و غیرکارگری خدمات شهری به همراه ماشین‌آلات و تجهیزات عملیاتی مناطق و سازمان‌های مرتبط از ۴۸ ساعت گذشته در آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز آب‌گرفتگی یا اختلال در تردد شهروندان، اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند.

در این میان، سامانه ۱۳۷ نیز به‌عنوان مسیر ارتباطی شهروندان با مدیریت شهری فعال است و گزارش‌های مربوط به آب‌گرفتگی و مشکلات خدمات شهری را برای رسیدگی به واحدهای اجرایی ارجاع می‌دهد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، نیز از آماده‌باش ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی خبر داده و اعلام کرده است که ۱۵ نقطه از معابر و مناطق مستعد آب‌گرفتگی نیز به‌صورت شبانه‌روزی تحت پوشش نیروهای عملیاتی قرار دارند.

قدرت‌الله محمدی، گت:این تیم‌ها با تجهیزات تخصصی از جمله پمپ‌های آب و پمپ‌های کف‌کش مستقر شده‌اند تا در صورت بروز آب‌گرفتگی، عملیات تخلیه آب و امدادرسانی را انجام دهند.

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیز با اشاره به شرایط ترافیکی امروز تأکید کرده است که تلاش مجموعه بر کاهش تأخیرها و رساندن شهروندان به مقصد با کمترین مشکل است.

وی افزود:بازبینی فنی اتوبوس‌ها با تمرکز بر عملکرد سیستم‌های گرمایشی، استقرار نیروهای امدادی و پشتیبانی و رصد مستمر خطوط از طریق سامانه‌های نظارتی نیز از جمله اقداماتی است که برای حفظ کیفیت خدمات در روزهای بارانی انجام شده است.