باشگاه فوتبال پیکان به پاس سال‌ها تلاش و خدمات زنده‌یاد حمید علیدوستی به فوتبال ایران، تا چهلمین روز درگذشت این مربی فقید، با پیراهن مشکی در مسابقات رسمی خود به میدان خواهد رفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید علیدوستی که در سال‌های دور هدایت تیم فوتبال پیکان را بر عهده داشت، از چهره‌های شناخته‌شده و خوشنام فوتبال ایران بود که نام و خاطره‌اش در تاریخ این ورزش ماندگار خواهد ماند.

باشگاه پیکان با اتخاذ این تصمیم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سرمربی اسبق خود، بر ضرورت پاسداشت جایگاه پیشکسوتان و حفظ ارزش‌های اخلاقی و انسانی در ورزش تأکید دارد.

پیراهن مشکی پیکانی‌ها تا چهلمین روز درگذشت حمید علیدوستی، نشانی از احترام به مردی خواهد بود که یاد و نامش از حافظه فوتبال ایران پاک نخواهد شد.