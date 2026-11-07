به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این مراسم حجت‌الاسلام عباس مسلمی زاده امام جمعه سیرجان بر اهمیت الگوی فاطمیه تأکید کرد وگفت:این رویداد با هدف ترویج و گسترش شعر فاطمی است و امید آن داریم بتوانیم فرهنگ فاطمی را در جامعه ترویج دهیم.

حجت‌الاسلام محسن حنیفی دبیر این کنگره هم گفت:در چهاردهمین کنگره فاطمی بیش از ۹۰۰ نفر شرکت کردند که از ۲۵ از برگزیدگان استان‌های مختلف کشور تجلیل شد.

وی افزود: این کنگره در برخی استان‌های کشور برگزار می‌شود و امروز مکتب فاطمی کشور مارا اقتدار و عظمت در برابر جهان بخشید.

در این مراسم برنامه‌های مختلف فرهنگی ویژه کنگره اجرا شد و ساعران برگزیده نیز اشعار خود را حماسی خواندند.