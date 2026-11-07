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چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی با معرفی برگزیدگان درسیرجان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این مراسم حجتالاسلام عباس مسلمی زاده امام جمعه سیرجان بر اهمیت الگوی فاطمیه تأکید کرد وگفت:این رویداد با هدف ترویج و گسترش شعر فاطمی است و امید آن داریم بتوانیم فرهنگ فاطمی را در جامعه ترویج دهیم.
حجتالاسلام محسن حنیفی دبیر این کنگره هم گفت:در چهاردهمین کنگره فاطمی بیش از ۹۰۰ نفر شرکت کردند که از ۲۵ از برگزیدگان استانهای مختلف کشور تجلیل شد.
وی افزود: این کنگره در برخی استانهای کشور برگزار میشود و امروز مکتب فاطمی کشور مارا اقتدار و عظمت در برابر جهان بخشید.
در این مراسم برنامههای مختلف فرهنگی ویژه کنگره اجرا شد و ساعران برگزیده نیز اشعار خود را حماسی خواندند.