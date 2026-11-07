دادستان استان اصفهان با قرار گرفتن در رأس امور برای اجرای عدالت، باید همواره نظاره گر مسائل مختلف در مرکز و سایر شهرستان‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان کل کشور در نشست معرفی دادستان مرکز استان اصفهان گفت: مردم اصفهان همیشه از نظر فرهنگ، دین و آیین، مردم داری و ولایت پذیریشان جزو بهترین‌ها هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد با اشاره به اینکه دادستان استان همواره باید نظاره گر مسائل مختلف در مرکز و سایر شهرستان‌ها باشد، افزود: امروز سکان دادستانی جدید استان به شخص دیگری واگذار شده است و از تجارب دادستان قبلی در جایگاه کشوری استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و به حداقل رساندن تاخیر‌ها در امور رای‌ها از مهمترین وظایف دادستان مرکز استان است و انتظار می‌رود مسئول جدید در این مسیر برای تحقق عدالت، گام‌های محکم و اساسی بردارد.

دادستان کل کشور با توجه به وظایف حساس داستان مرکز استان گفت: نظارت بر قضات و بررسی و شناسایی قضات پرتلاش، خبره، متعهد و با دانش از دیگر موارد و وظایف دادستان است.

حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد افزود: نظارت بر ضابطان قضایی و امور زندان‌ها یکی دیگر از وظایف مهم دادستانی هاست و دادستان کل باید این موضوع را با جدیت دنبال کند.

وی ادامه داد: دادستانی در راس امور برای اجرای عدالت است و در این مسیر باید همه در کنار دادستان مرکز باشند؛ چراکه تحقق عدالت در این مسیر نیازمند همکاری و همیاری همه دستگاه‌های اجرایی است تا مشکلات قضایی در استان کمتر شده و عدالت گسترش پیدا کند.