بخشدار مرکزی شهریار در نشست مدیریت بحران، از لغو کلیه مرخصی‌ها و بسیج تمامی نیروها و تجهیزات دهیاری‌ها برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حق جو درجلسه هماهنگی و آمادگی مدیریت بحران روستا‌های بخش مرکزی شهریار گفت: طبق اعلام هواشناسی در این مدت، بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود و احتمال افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری‌شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، سیلابی‌شدن مسیل‌ها، و انسداد برخی مسیر‌ها وجود دارد.

بخشدار مرکزی شهریار افزود: کلیه نیرو‌ها و تجهیزات دهیارای‌ها در آماده باش کامل قرار دا رند.

وی با اشاره به لغو کلیه مرخصی‌ها گفت: تشکیل تیم‌های عملیاتی و شناسایی نقاط آسیب پذیر و حادثه خیز در بخش مرکزی که احتمال بحران در آنها وجود دارد در دستور کار سریع است.

بخشدار مرکزی شهرستان در این نشست، همچنین، استقرار پیش‌دستانه ماشین‌آلات و تجهیزات در نقاط حساس در بخش مرکزی و پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، پل‌ها و محور‌های حساس را ضروری خواند.

وی از شهروندان خواست در مدت فعالیت سامانه بارشی از توقف یا تردد در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دره‌ها، صعود به ارتفاعات، طبیعت‌گردی و سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.