کتاب «عملیات احیا» نوشته محمد حکم‌آبادی، با روایت فراز و فرود‌های یک شرکت ماشین‌های الکتریکی و چگونگی بازگشت این مجموعه صنعتی به چرخه تولید، در انتشارات راه‌یار به چاپ بیستم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «عملیات احیا» در بیست فصل سراغ تجربه شرکت ماشین‌های الکتریکی جمکو رفته است.

محمد حکم‌آبادی در این کتاب، با تحقیق و تدوین روایت‌های مرتبط با این مجموعه صنعتی، روند شکل‌گیری، مواجهه با بحران و تلاش برای بازگشت آن به چرخه تولید را روایت کرده است.

در این اثر، نقش کارگران، مهندسان و متخصصان ایرانی در عبور از مشکلات و حفظ ظرفیت تولید کارخانه نیز مورد توجه قرار گرفته است. روایت تلاش برای دستیابی به دانش فنی، مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تکیه بر توان داخلی، بخش دیگری از محتوای کتاب را تشکیل می‌دهد.

«عملیات احیا» در کنار بازخوانی تجربه یک واحد صنعتی، به چگونگی احیای ظرفیت‌های تولیدی کشور و نقش نیروی انسانی و مدیریت در عبور از بحران می‌پردازد؛ تجربه‌ای که در قالب مستندنگاری صنعتی ثبت شده است.

«عملیات احیا» در شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد در بخش مستندنگاری شایسته قدردانی شناخته شد و در سومین دوره جایزه ملی «روایت پیشرفت» نیز رتبه برگزیده بخش حکمرانی و مدیریت را به دست آورد.

این اثر در چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش مستندنگاری شایسته قدردانی شد و در چهارمین جایزه ملی کتاب سال جوانان، جایزه ویژه «ساخت ایران» را دریافت کرد. این کتاب در سی‌امین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی نیز به‌عنوان اثر برگزیده معرفی شد.