بامداد امروز، وقوع انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی در منطقه تپه مصلی همدان، منجر به تخریب گسترده در طبقه دوم ساختمان و آسیب جدی به ساختار بنا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی همدان در پی این حادثه، یک جوان که در طبقه دوم حضور داشت، به شدت مصدوم و توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

شدت انفجار علاوه بر تخریب دیوار‌های طبقه دوم، باعث آسیب به دیوار‌های طبقه اول و شکستن شیشه‌های ساختمان‌های همسایه نیز شده است.

کارشناسان در حال بررسی علت دقیق نشت گاز و وقوع این انفجار هستند.