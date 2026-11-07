کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان چین، قانون مقابله با فساد فرامرزی را در فعالیت‌های بین‌المللی و تقویت همکاری‌های قضایی و نظارتی با کشور‌های دیگر تصویب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان چین قانون مقابله با فساد فرامرزی را با هدف پیشگیری و برخورد با جرائم فساد در فعالیت‌های بین‌المللی و تقویت همکاری‌های قضایی و نظارتی با کشور‌های دیگر تصویب کرد.

این قانون در نشست بیست‌وپنجم کمیته دائمی چهاردهمین دوره مجلس ملی نمایندگان چین به تصویب رسید و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دستور ابلاغ آن را امضا کرد.

بر اساس این قانون، رشوه‌دهی به مقام‌های دولتی خارجی و مسئولان سازمان‌های بین‌المللی، فساد و سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری در فعالیت‌های برون‌مرزی، انتقال غیرقانونی دارایی‌های ناشی از فساد به خارج از کشور و فرار افراد مظنون به فساد به کشور‌های دیگر، از جمله موارد مشمول این قانون است.

این قانون همچنین شرکت‌های چینی فعال در خارج از کشور را ملزم می‌کند متناسب با اندازه، نوع فعالیت و میزان ریسک تجاری خود، سازوکار‌های نظارتی و نظام مدیریت انطباق و سلامت اداری را ایجاد و تقویت کنند.

تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای شناسایی و بازگرداندن متهمان و دارایی‌های ناشی از فساد، حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی و مشارکت در شکل‌دهی به نظام جهانی عادلانه‌تر برای مقابله با فساد، از دیگر اهداف این قانون اعلام شده است.

این قانون از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا شده است.