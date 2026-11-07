به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: در پی رصد اطلاعاتی و پایش‌های مستمر یگان حفاظت محیط زیست در زیست‌بوم‌های حساس منطقه حفاظت‌شده کرکس، محیط بانان با همکاری نیروی انتظامی موفق به غافلگیری و دستگیری سه نفر متخلف در حوزه شکار و صید غیرمجاز شدند.

علی سالاری افزود: در این عملیات و بازرسی‌ها از متخلفان، یک قبضه اسلحه غیرمجاز گلوله‌زنی برنو، یک قبضه اسلحه غیر مجاز پنج‌تیر و سایر ادوات و تجهیزات ممنوع شکار و صید از کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، برای اجرای مراحل قانونی متهمان به مرکز قضایی معرفی شدند.

سالاری با تأکید بر اینکه حراست از تنوع زیستی و ذخایر ارزشمند جانوری منطقه خط قرمز این اداره است، گفت: گشت‌های شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت با قوت ادامه دارد و با هرگونه قانون‌شکنی و تعرض به حیات وحش در مناطق زیر پوشش، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت ۱۱۴ هزار هکتار بخشی از جنوبی‌ترین منطقه کرکس است که شهر نطنز در دامنه شرقی آن قرار دارد. تعداد ۱۳ گونه پستاندار، ۶۲ گونه پرنده، ۱۳ گونه خزنده و یک‌گونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت شده است، کَل و بز و گراز از گونه‌های شاخص این منطقه است.