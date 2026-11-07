به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ طبق گزارش دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رتبه‌بندی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ بر اساس درصد تحقق برنامه‌ها، موفق به کسب رتبه دهم در بین ۶۶ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور شد و بدین ترتیب در جمع ده دانشگاه برتر کشور قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بین شش دانشگاه قطب یک کشور نیز رتبه دوم را کسب کرد.

کسب این جایگاه ملی، حاصل تلاش هماهنگ مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و تمامی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مسیر اجرای دقیق برنامه‌ها و ارتقای شاخص‌های عملکردی است و نویدبخش تداوم مسیر تعالی این دانشگاه در عرصه سلامت کشور خواهد بود.