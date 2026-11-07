به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، حجت الاسلام پیش قدم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه خیابان‌های شهرهای استان این روز‌ها روایتگر حقیقت جاودانه «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَ یَزِیدَ» است گفت: مردمی که شب ها در تجمعات اقتدار و ایستادگی شرکت می‌کنند آرمانشان از جنس بصیرت و پایداری است.

حجت الاسلام پیش قدم افزود: کسانی که با حضور و عمل خود ثابت کردند اگر در خیمه‌گاه کربلا حضور داشتند، همچون اصحاب باوفای سیدالشهدا (ع) تا پای جان در کنار مولای خود می‌ماندند و فریاد می‌زدند که اگر هزار بار کشته شویم و زنده شویم، دست از یاری‌ات برنمی‌داریم.

وی با قدردانی از مردم مبعوث شده استان به خاطر حضور پر شور در تجمعات شب‌های ایستادگی و اقتدار با استناد به وعده‌های امام شهید و رهبر معظم انقلاب، ضمن اشاره به جایگاه رفیع مردمی که در مسیر حق ایستادگی می‌کنند، تاکید کرد: ملتی که در این شرایط دشوار، با تمام توان در میدان حضور می‌یابد، طبق وعده الهی مبعوث خواهند شد.