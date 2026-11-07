روایتی زیبا از حضور مردمی که در میدان عمل، پای عهد خود ایستادهاند
مردم «مبعوث» در خیابان اگر در کربلا بودند، هرگز امام حسین علیه السلام را تنها نمیگذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام پیش قدم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه خیابانهای شهرهای استان این روزها روایتگر حقیقت جاودانه «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَ یَزِیدَ» است گفت: مردمی که شب ها در تجمعات اقتدار و ایستادگی شرکت میکنند آرمانشان از جنس بصیرت و پایداری است.
حجت الاسلام پیش قدم افزود: کسانی که با حضور و عمل خود ثابت کردند اگر در خیمهگاه کربلا حضور داشتند، همچون اصحاب باوفای سیدالشهدا (ع) تا پای جان در کنار مولای خود میماندند و فریاد میزدند که اگر هزار بار کشته شویم و زنده شویم، دست از یاریات برنمیداریم.
وی با قدردانی از مردم مبعوث شده استان به خاطر حضور پر شور در تجمعات شبهای ایستادگی و اقتدار با استناد به وعدههای امام شهید و رهبر معظم انقلاب، ضمن اشاره به جایگاه رفیع مردمی که در مسیر حق ایستادگی میکنند، تاکید کرد: ملتی که در این شرایط دشوار، با تمام توان در میدان حضور مییابد، طبق وعده الهی مبعوث خواهند شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: این حضور، در واقع اعلام ارادهای است که نه سرما و نه خستگی، توانِ متوقف کردن آن را ندارد.