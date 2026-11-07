به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل انتقال خون استان اصفهان گفت: با توجه به آغاز روز‌های سرد سال و شروع بیماری‌های تنفسی و کاهش مراجعات مردم ضرورت دارد اهداکنندگان همراه با کارت ملی خود با مراجعه به مراکز اهدای خون یاریگر بیماران بوده و با هر بار اهدای خون جان سه نفر را نجات دهند.

کیان دهراب پور با اشاره به اینکه در استان ۶۵ مرکز درمانی با بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی روزانه به بیش از ۹۰۰واحد فرآورده خونی نیاز دارند، افزود: به منظور تامین نیاز بیماران از مردم ایثارگر استان از هر گروه خونی در اولین فرصت در صورت داشتن شرایط خون دهی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

استان اصفهان دارای ۱۲ مرکز اهدای خون است که مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و روز پنجشنبه از ساعت ۸ تا۱۲ ظهر و بقیه مراکز اهدای خون استان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده استقبال از اهداکنندگان خون است.