مدیر حوزه‌های علمیه کشور به اهمیت مهاجرت نخبگان پرداخت و گفت: نبود منزلت و جایگاه مناسب، مسائل معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از جمله عوامل مؤثر در زمینه مهاجرت نخبگان برشمرد و نسبت به پیامد‌های گسست نخبگان از کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جهاددانشگاهی در دیدار با مدیر حوزه‌های علمیه کشور، ضمن امضای تفاهم‌نامه همکاری اقدام مشترک دو مجموعه با هدف عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری، بر توسعه تعاملات علمی، پژوهشی، فرهنگی و فناوری، حضور فعال جهاددانشگاهی در دانشگاه‌ها، تقویت ارتباط با نسل جوان و نقش‌آفرینی در شناسایی، راهبری و صیانت از نخبگان تأکید شد.

طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های همکاری‌های مشترک حوزه و جهاددانشگاهی، بر توسعه تعاملات علمی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، فناوری و خدمات پزشکی و ضرورت تبدیل توافقات پیشین به برنامه‌های اجرایی تأکید کردند. در همین راستا، برنامه اقدام مشترک مدیریت حوزه‌های علمیه کشور و جهاددانشگاهی با هدف عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری دو مجموعه، به امضای آیت‌الله اعرافی و دکتر علی منتظری رسید.

تشریح ظرفیت‌ها و دستاورد‌های جهاددانشگاهی

دکتر منتظری به اقدامات جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: ساخت برج فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی و تلاش برای استقرار شرکت‌ها و گروه‌های فعال در این حوزه در آن، از جدیدترین اقدامات جهاددانشگاهی با هدف توسعه زیرساخت‌های علمی و فناورانه و حمایت از فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت سه پارک علم و فناوری، ۲۴ مرکز رشد و حمایت از بیش از ۸۵۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در این نهاد، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های فناورانه و تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی دانست.

وی با اشاره به توجه این نهاد به حوزه‌های نوین علمی، از جمله علوم شناختی، زیست‌مصنوعی، سلول‌درمانی و موضوعات میان‌رشته‌ای، بر ظرفیت جهاددانشگاهی برای نقش‌آفرینی در مرز‌های دانش و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جدید کشور تأکید کرد.

رئیس جهاددانشگاهی در ادامه، به تشریح فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی این نهاد پرداخت و راه‌اندازی سامانه «شهر دانشجو» با هدف فراهم‌سازی امکان عضویت دانشجویان را از جمله اقدامات در این رابطه برشمرد.

دکتر منتظری با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی جهاددانشگاهی، فعالیت مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی و مرکز گردشگری جهاددانشگاهی، برگزاری اردو‌ها و بازدید‌های دانشجویی از کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی در قالب طرح «ایران مرز پرگهر»، برگزاری مناظره‌های دانشجویی، اعطای تندیس ملی فداکاری و اجرای برنامه‌های معنوی و فرهنگی را از جمله اقدامات این نهاد در این حوزه برشمرد.

وی در سخنان خود با تأکید بر اهمیت تقویت دو مؤلفه «حب دین» و «حب وطن» در فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی جوانان، توجه به هویت دینی و ملی دانشجویان را از رویکرد‌های مهم جهاددانشگاهی دانست.

تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت فرهنگی و ارتباط با نسل جوان

آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز در این دیدار، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و خوشامدگویی به رئیس و مدیران جهاددانشگاهی، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره ظرفیت‌های همکاری حوزه و جهاددانشگاهی و برخی مسائل مهم علمی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

وی با اشاره به فعالیت مرکز فقه معاصر در حوزه علمیه و انتشار مجموعه «موسوعة فقه المعاصر»، ورود به ابواب جدید فقهی از جمله فقه پزشکی، فقه هوش مصنوعی، پول و رمزارز‌ها را از موضوعات مورد توجه دانست و بر همکاری استادان حوزه و کارشناسان دانشگاهی در این عرصه‌ها تأکید کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه، با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه، بر ترمیم فاصله ایجادشده میان نسل جوان و نهاد‌های دینی و فرهنگی تأکید کرد.

وی ضعف ارتباط حوزه و روحانیت و نهاد‌های علمی و فرهنگی با عموم جوانان و دانشجویان را از مسائل قابل توجه دانست و ضمن انتقاد از دیدگاه‌هایی که این مشکل را انکار می‌کنند یا به آن توجه ندارند، نسبت به خطای مقابل، یعنی دست کشیدن از مبانی دینی به بهانه تحولات جدید نیز هشدار داد.

آیت اعرافی راهکار مواجهه با این وضعیت را شناخت واقعیت‌ها، حفظ مبانی، چاره‌اندیشی و برقراری ارتباط مؤثر با جوانان عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به اندیشه‌های امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، علامه طباطبایی، شهید صدر، استاد شهید علامه مطهری و دیگر بزرگان معاصر، بر زنده و کارآمد بودن این اندیشه‌ها برای نسل امروز تأکید کرد.

نقش‌آفرینی جهاددانشگاهی در زمینه شناسایی، راهبری و حفظ نخبگان

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اهمیت نخبگان در تاریخ معاصر کشور، به موضوع مهاجرت آنان پرداخت و نبود منزلت و جایگاه مناسب، مسائل معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از جمله عوامل مؤثر در این زمینه برشمرد و نسبت به پیامد‌های گسست نخبگان از کشور هشدار داد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، تعریف «پیوست صیانت، جذب و رشد نخبگان» در همه دستگاه‌ها را ضروری دانست و پیشنهاد کرد جهاددانشگاهی در زمینه شناسایی، راهبری و حفظ نخبگان نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشد.

تأکید بر حضور فعال جهاددانشگاهی در دانشگاه‌ها

آیت الله اعرافی در ادامه، بازگشت جهاددانشگاهی به هویت انقلابی، خط‌شکن و موج‌آفرین را مورد تأکید قرار داد و خواستار حرکت این نهاد در مرز دانش و راهبری مسائل علمی و فرهنگی شد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال جهاددانشگاهی در دانشگاه‌ها و باز کردن آغوش به روی جوانان، تربیت صحیح فکری و عملی دانشجویان را از مأموریت‌های اصلی این نهاد دانست.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین پیشنهاد طراحی یک کلان‌پروژه با هدف تبیین رویکرد اسلامی به همه علوم را مطرح کرد و گفت: در این زمینه باید نگاه فلسفی، کلامی، فقهی، اخلاقی و ارزشی به علوم مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع با بحث علوم انسانی اسلامی، که آن نیز اهمیت دارد، متفاوت است، سه ضلع اصلی رویکرد اسلامی به علوم را شامل نگاه فلسفی، کلامی و تمدنی؛ نگاه اخلاقی و ارزشی؛ و نگاه فقهی و حقوقی دانست.

آیت‌الله اعرافی همچنین با اشاره به ظرفیت حکمت متعالیه برای گفت‌و‌گو با علوم جدید، بر ضرورت همکاری حوزه و دانشگاه در قالب یک کلان‌پروژه تأکید کرد و تولید ادبیات علمی تازه، کمک به حل برخی منازعات و توجه به فلسفه‌های مضاف با رویکرد اسلامی را از جمله زمینه‌ها و نتایج این همکاری دانست.

تأکید بر تقویت افکارسنجی و نگرش‌سنجی علمی

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین با اشاره به اهمیت افکارسنجی و نگرش‌سنجی، به طرح «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» و موج‌های مختلف اجرای آن پرداخت و بر ضرورت ارتقای این طرح، سنجش علمی دینداری، اعتبارسنجی ابزار‌های اندازه‌گیری و پرهیز از جهت‌گیری‌های ناصواب تأکید کرد. وی همچنین توجه به لایه‌های پنهان و کمتر دیده‌شده جامعه را در این زمینه ضروری دانست.

توافق بر تدوین برنامه اجرایی و توسعه همکاری‌های مشترک

توسعه همکاری‌های پژوهشی و میان‌رشته‌ای، استفاده از ظرفیت پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی در ارائه خدمات تخصصی و درمانی و آمادگی برای تدوین پروپوزال‌های پژوهشی و همکاری با اعضای هیئت علمی استان‌ها، از جمله محور‌های مورد توافق در این دیدار بود.

گفتنی است برنامه اقدام مشترک مدیریت حوزه‌های علمیه کشور و جهاددانشگاهی در پی امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه در سال ۱۴۰۴ و با هدف عملیاتی‌سازی مفاد آن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل تدوین شده است.