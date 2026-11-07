فرماندار شهرستان پردیس از حضور میدانی و وضعیت عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای مدیریت بارندگی‌ها و پیشگیری از وقوع سیلاب احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی گفت: شهرداران، نیرو‌های راهداری، امور آب و سایر دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران از ساعات اولیه صبح در آماده‌باش هستند و با حضور در نقاط حادثه‌خیز احتمالی، وضعیت مناطق را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند.

وی افزود: مدیران و نیرو‌های عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی در محل مأموریت خود حضور دارند و اقدامات لازم برای مدیریت روان‌آب‌ها و مقابله با حوادث احتمالی را دنبال می‌کنند.

فرماندار پردیس با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: تاکنون گزارش خاصی از حادثه یا شرایط بحرانی در شهرستان دریافت نشده و همه دستگاه‌ها مطابق وظایف تعیین‌شده در حال انجام مأموریت هستند.