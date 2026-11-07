از محمد نخودی و امیرمحمد یزدانی دارنده نشان نقره و برنز جهان، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در زادگاهشان جویبار قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد نخودی و امیرمحمد یزدانی، دو کشتی‌گیر عنوان‌دار جهان، پس از بازگشت از رقابت‌های جهانی و حضور در زادگاهشان جویبار، میزبان مسئولان استانی و شهرستانی شدند.

در آیین تجلیل از این دو قهرمان که با حضور نمایندگان مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان برگزار شد، از افتخارآفرینی این دو کشتی‌گیر در عرصه رقابت‌های جهانی قدردانی شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این مراسم با اشاره به دستور استاندار مازندران برای تجلیل ویژه از مدال‌آوران آسیایی، پاراآسیایی و کشتی گیران قهرمانی جهان گفت: بر اساس پیگیری وزیر ورزش و جوانان و ابلاغ این وزارتخانه به استان‌ها، قرار است به مدال‌آوران رتبه‌های اول تا سوم المپیک، بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی، زمین و مسکن اهدا شود که این طرح در مازندران نیز اجرایی خواهد شد.

بریمانی افزود: مدال‌آوران سال گذشته مسابقات قهرمانی کشتی نیز مشمول این طرح خواهند بود.

سهم ورزش استان مازندران از اعتبارات ملی کم است

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم با اشاره به جایگاه مازندران در افتخارآفرینی‌های ورزشی کشور گفت: یک‌چهارم مدال‌های المپیکی کشور و یک‌سوم مدال‌های طلای المپیک به نام ورزشکاران مازندرانی ثبت شده است.

عمران عباسی افزود: از ۵۹ مدال کسب‌شده کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن، ۱۷ مدال سهم ورزشکاران مازندران بود و از ۱۹ مدال طلا نیز هفت مدال به این استان اختصاص داشت.

وی با اشاره به درخشش کشتی‌گیران مازندرانی در رقابت‌های زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا و مسابقات جهانی قزاقستان، بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان تأکید کرد.

نماینده مردم حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهم پایین مازندران از اعتبارات دولتی ورزش متناسب با ظرفیت و افتخارآفرینی ورزشکاران این استان گفت: انتظار داریم اعتبارات ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی مازندران، به‌ویژه شهرستان جویبار، اختصاص یابد.

عباسی خاطرنشان کرد: با وجود افتخارآفرینی‌های پی‌درپی ورزشکاران مازندرانی و جویباری در میادین ملی و جهانی، از میزان توجه اعتباری به این استان گلایه‌مندیم و انتظار داریم این ظرفیت ورزشی بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

محمد نخودی: کسب نشان المپیک، آرزوی بزرگ من است

محمد نخودی کشتی‌گیر مازندرانی تیم ملی ایران و نایب‌قهرمان مسابقات جهانی، پس از بازگشت از رقابت‌های جهانی و حضور در زادگاهش جویبار، در دیدار مسئولان شهرستان با وی، از برنامه‌های آینده ورزشی خود سخن گفت.

نخودی در حاشیه این دیدار درباره احتمال تغییر وزن خود اظهار داشت: هرگونه تصمیم برای تغییر وزن را منوط به نظر کادر فنی و سرمربیان تیم ملی می‌دانم و در صورت تأیید آنها، درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهم کرد.

وی با قدردانی از حمایت و انرژی مثبت مردم ایران در رقابت‌های جهانی افزود: مردم با حمایت‌های خود در میدان مسابقات به ما روحیه دادند و من قدردان ملت بزرگ ایران هستم.

این ملی‌پوش کشتی ایران با اشاره به آرزوی بزرگ خود برای کسب مدال المپیک تصریح کرد: کسب نشان المپیک آرزوی هر کشتی‌گیری است و من نیز تمام تلاشم را برای رسیدن به این افتخار بزرگ به کار خواهم گرفت.

در این دیدار همچنین موضوع اشتغال محمد نخودی مطرح شد که عمران عباسی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، قول پیگیری وضعیت اشتغال این قهرمان کشتی را داد.

محمد نخودی در رقابت‌های کشتی ازاد قهرمانی جهان در قزاقستان موفق به کسب نشان نقره شد.

امیرمحمد یزدانی: حمایت مردم، پشتوانه اصلی قهرمانان است

امیرمحمد یزدانی کشتی‌گیر ملی‌پوش جویباری و دارنده نشان برنز رقابت‌های جهانی، پس از بازگشت از مسابقات جهانی قزاقستان، در دیدار مسئولان شهرستان با حضور در منزلش، از حمایت مردم و مسئولان سخن گفت.

یزدانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، سخت‌ترین بخش رقابت‌های جهانی را مبارزه برای کسب مدال دانست و اظهار داشت: سخت‌ترین قسمت مسابقات برای من، کشتی رده‌بندی و مبارزه برای کسب نشان بود که خوشبختانه توانستم با تلاش و پشتکار به مدال برنز دست پیدا کنم.

وی با قدردانی از محبت مردم و حمایت‌های صورت‌گرفته در فضای مجازی افزود: مردم در این مدت محبت زیادی به من داشتند و این حمایت‌ها برایم بسیار ارزشمند بود. از همه کسانی که با پیام‌های محبت‌آمیز خود به من روحیه دادند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

دارنده نشان برنز جهان با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از ورزشکاران تصریح کرد: مسئولان می‌توانند حمایت‌های بیشتری از ورزشکاران داشته باشند تا بتوانیم در عرصه‌های مختلف ورزشی افتخارات بیشتری برای کشور کسب کنیم.

یزدانی با اشاره به حمایت همیشگی مردم جویبار از کشتی‌گیران این شهرستان گفت: مردم جویبار همیشه پشتیبان ما بوده‌اند و اگر این حمایت‌ها نبود، کشتی جویبار به این جایگاه نمی‌رسید. ما هم وظیفه خودمان را در میدان مسابقات انجام می‌دهیم و تلاش می‌کنیم با کسب افتخار، پاسخگوی محبت مردم باشیم.

گفتنی است در رقابت‌های جهانی قزاقستان، علاوه بر امیرمحمد یزدانی، کشتی‌گیران جویباری همچون حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیرحسین فیروزپور نیز حضور داشتند و در ترکیب تیم ملی به میدان رفتند و سه نشان کسب کردند.