اداره کل هواشناسی استان گلستان با صدور هشدار سطح نارنجی دریایی شماره ۶، نسبت به وزش باد شدید و مواج و متلاطم شدن دریای خزر در محدوده سواحل استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ بر اساس هشدار نارنجی هواشناسی، فعالیت این سامانه از شنبه‌شب ۱۷ آبان آغاز شده و تا صبح چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

طبق پیش‌بینی هواشناسی، در این مدت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید با سرعت گاهی بیش از ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود که در پی آن، دریای خزر مواج و متلاطم خواهد شد و حداکثر ارتفاع موج به ۲ متر می‌رسد.

این شرایط مناطق ساحلی و دور از ساحل شرق دریای خزر در محدوده استان گلستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه می‌توان به مواج و متلاطم شدن دریا، احتمال پاره شدن تور‌های صیادی، آسیب به ماهیان در قفس، صدمه به قایق‌های کوچک تفریحی و مسافربری و همچنین خطر غرق‌شدگی شناگران اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی گلستان با تأکید بر نامناسب بودن شرایط دریا برای تمامی فعالیت‌های دریایی و شنا، از کاربران و فعالان دریایی خواست در مدت فعالیت این سامانه از حضور و فعالیت در دریا خودداری کرده و تمهیدات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.