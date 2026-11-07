وزارت بازرگانی چین، تحریم دو شرکت چینی از سوی آمریکا را محکوم کرد و این اقدام را مغایر با حقوق بین‌الملل و اصول اساسی روابط بین‌الملل دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، وزارت بازرگانی چین با مخالفت شدید با تحریم دو شرکت چینی از سوی آمریکا، این اقدام را مغایر با حقوق بین‌الملل و اصول اساسی روابط بین‌الملل دانست.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز شنبه، در واکنش به تحریم دو شرکت چینی از سوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، واشنگتن به‌تازگی فشار‌ها و اقدامات محدودکننده علیه چین را تشدید کرده و با اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز، حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش‌ها، آمریکا روز پنجشنبه دو شرکت چینی را به اتهام همکاری با بخش نظامی کوبا و تأمین تجهیزات و قطعات مورد استفاده این بخش تحریم کرده است.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین همچنین اعلام کرد: این اقدامات با توافق‌ها و تفاهم‌های مهمی که میان رهبران دو کشور حاصل شده، مغایرت دارد و ثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا را تضعیف می‌کند.

وزارت بازرگانی چین از واشنگتن خواست هرچه سریع‌تر اقدامات خود را اصلاح کند و تأکید کرد: پکن حق دارد برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های خود، اقدامات ضروری را در دستور کار قرار دهد.

گوئو جیاکان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم در واکنش به تحریم دو شرکت چینی از سوی آمریکا به اتهام همکاری با بخش نظامی کوبا، اعلام کرد همکاری چین و کوبا کاملاً شفاف و قانونی است.

او تحریم‌های یک‌جانبه فاقد مبنای حقوق بین‌الملل و مجوز شورای امنیت را رد کرد و گفت: پکن از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی دفاع خواهد کرد.