رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از تغییر الگوی پرداخت یارانه غذای دانشجویی خبر داد و گفت: یارانه‌ها در شیوه جدید مستقیماً به دانشجویان پرداخت می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست بررسی طرح نوین تغذیه دانشجویی با حضور حجتی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور، بابایی، مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان، معاونان و مدیران دانشجویی و رؤسای ادارات تغذیه دانشگاه‌های منطقه چهار کشور، به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف طرح نوین تغذیه دانشجویی، ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکار‌های ارتقای کیفیت خدمات تغذیه‌ای، بهبود زیرساخت‌ها و نحوه اجرای این طرح در دانشگاه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حجتی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور، در این نشست با تشریح اهداف و رویکرد‌های طرح نوین تغذیه، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رعایت عدالت در بهره‌مندی دانشجویان از خدمات تغذیه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییر نقش دانشگاه‌ها در الگوی جدید تأمین غذای دانشجویی اظهار داشت: در این الگو، یارانه‌هایی که پیش‌تر به‌صورت متمرکز به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شد، اکنون به ذی‌نفع نهایی، یعنی دانشجویان، پرداخت خواهد شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور همچنین با تأکید بر ایجاد فضای رقابتی میان تأمین‌کنندگان غذا تصریح کرد: این رویکرد نه‌تنها موجب ارتقای تنوع و کیفیت غذا می‌شود، بلکه به شفافیت حداکثری در هزینه‌ها و افزایش قدرت انتخاب دانشجویان نیز کمک خواهد کرد.

در ادامه، بابایی، مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان، طرح نوین تغذیه را گامی در راستای تحول در برنامه‌های رفاهی و خدمات تغذیه‌ای دانشگاه‌ها دانست و بر نقش کلیدی معاونان دانشجویی در اجرای موفق آن تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه‌های تخصصی برای تدوین و بررسی ابعاد مختلف این طرح افزود: خروجی کارگروه‌های تخصصی، مبنای تحول در طرح جدید تغذیه دانشجویی قرار گرفته و به‌عنوان الگویی جامع در تمامی دانشگاه‌های کشور عملیاتی خواهد شد.

این نشست با هدف هم‌اندیشی، انتقال تجربیات و ایجاد هماهنگی میان دانشگاه‌های منطقه چهار کشور برگزار شد و حاضران بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود خدمات تغذیه‌ای و ارتقای سطح رفاه دانشجویان تأکید کردند.