۲ سالن چندمنظوره ورزشی در مجموعه خانه جوان اهواز امروز با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی و ورزشکاران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین افتتاح ۲ سالن چندمنظوره ورزشی روز شنبه در مجموعه خانه جوان اهواز با حضور استاندار خوزستان، نمایندگان مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و شماری از ورزشکاران و علاقه‌مندان به حوزه ورزش برگزار شد.

نخستین سالن ورزشی این مجموعه با زیربنای یک هزار و ۳۰۰ مترمربع که عملیات اجرایی آن طی ۲ سال گذشته پیگیری شده بود، رسما گشایش یافت و در چرخه خدمت‌رسانی به جوانان قرار گرفت.

برای احداث، تکمیل و تجهیز این سالن ورزشی، اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی هزینه شده است تا گامی موثر در جهت کاهش کمبودهای سرانه ورزشی منطقه برداشته شود.

همچنین دومین طرح افتتاح‌ شده در این مجموعه شامل سالنی با متراژ یک هزار و ۲۰۰ مترمربع است که فاز اول آن شامل بهسازی، نوسازی و آماده‌سازی است و در مجموع ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شد.

این ۲ سالن ورزشی پس از طی مراحل اداری در اختیار هیات های آمادگی جسمانی و ورزش های رزمی استان خوزستان قرار گرفتند.