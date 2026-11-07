فرمانده سپاه کربلا مازندران در پی شهادت بسیجی دلاور خطوط مقدم امنیت، شهید مهدی محمدزاده، با صدور اطلاعیه‌ای، این شهادت افتخارآمیز را به مقام عظمای ولایت و مردم ولایتمدار دیار علویان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در پی شهادت بسیجی دلاور و رزمنده خستگی‌ناپذیر خطوط مقدم امنیت، شهید مهدی محمدزاده، فرمانده سپاه کربلا مازندران با صدور اطلاعیه‌ای، این شهادت افتخارآمیز را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام عظمای ولایت و مردم ولایتمدار خطه دیار علویان تسلیت و تهنیت گفت.

در این اطلاعیه بر بیداری و آمادگی همه‌جانبه‌ی غیورمردان دیار علویان در پاسداری از مرز‌های شرف و اقتدار تأکید شد.

متن پیام سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا استان مازندران بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

مکتب سرخ عاشورا، چشمه جوشانی است که در امتداد تاریخ، جان‌های بیدار و دل‌های بی‌قرار را سیراب می‌سازد و امروز، فرزندان غیور دیار علویان در لشکر خط‌شکن و همیشه پیروز ۲۵ کربلا، پرچمداران این مکتب و پاسداران حریم عزت و امنیت ایران اسلامی‌اند.

در هنگامه‌ای که چشمان همیشه بیدار محافظان کیان اسلامی در سواحل راهبردی تنگه هرمز و گستره عملیاتی جنوب کشور، سینه را سپر بلای امت و سدّی پولادین در برابر طمع‌ورزی دشمنان ساخته‌اند، خبر شهادت مجاهد فی‌سبیل‌الله، برادر بسیجی «مهدی محمدزاده»، قلب‌هایمان را مالامال از غمی آمیخته با غرور و افتخار کرد.

این جوان مؤمن و برومند که رویشی مبارک از شجره طیبه بسیج و تربیت‌یافته مساجد و هیئات دارالمؤمنین ساری بود، لباس جهاد را به مثابه احرام عشق بر تن کرد. حضور بی‌ریا، مستمر و مخلصانه او در گردان امام حسین (ع) و مجاهدت‌های خاموشش در خطوط مقدم دفاع از امنیت، نشان از روحی بزرگ داشت که قفس تن را برنمی‌تابید و جز در میقات رضای الهی و جوار قرب پروردگار آرام نمی‌گرفت.

عروج ملکوتی این سرباز جان‌برکف ولایت در حین انجام مأموریت خطیر پاسداری از دین و وطن در منطقه عملیاتی جنوب کشور، گواهی روشن بر این حقیقت است که باب جهاد و شهادت در این لشکر الهی همچنان مفتوح است و خون پاک این مجاهدان، ضامن ثبات و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

اینجانب با قلبی سرشار از تسلیم در برابر مشیت الهی و ایمان به وعده‌های حق، این شهادت افتخارآمیز را به محضر بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده صبور محمدزاده، همرزمانش در لشکر ویژه ۲۵ کربلا و همچنین عموم مردم شریف و شهیدپرور شهرستان ساری و استان مازندران، صمیمانه تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

از پروردگار متعال برای آن مجاهد مهاجر، همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ارتزاق بر خوان نعمات الهی، و برای بازماندگان و وابستگان مکرم، صبری زینبی و اجری عظیم مسئلت دارم.