خیابانهای استان مرکزی؛ جلوه اتحاد مردم در حمایت از رهبری و جبهه مقاومت
مردم استان مرکزی با حضور پرشور و یکپارچه در میادین و خیابانهای اصلی شهرها، بر حفظ اتحاد و انسجام ملی، حمایت از رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی از جبهه مقاومت تأکید کردند.
این حضور مردمی، جلوهای از حمایت مردم استان مرکزی از رهبر معظم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعلام پشتیبانی از رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت بود.
مردم با حضور پرشور خود تأکید کردند که حفظ اتحاد و انسجام، ایستادگی در برابر دشمنان و پشتیبانی از جبهه مقاومت را وظیفهای ملی و انقلابی میدانند.
حضور اقشار مختلف مردم در این تجمعات، صحنههایی از همدلی و همبستگی را در شهرهای استان مرکزی رقم زد و بار دیگر نشان داد مردم سرزمین آفتاب در بزنگاههای مهم، یکپارچه در صحنه حضور دارند.