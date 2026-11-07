مردم استان مرکزی با حضور پرشور و یکپارچه در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها، بر حفظ اتحاد و انسجام ملی، حمایت از رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی از جبهه مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم شهر‌های مختلف استان مرکزی با حضور در میادین و خیابان‌های اصلی، بار دیگر وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

این حضور مردمی، جلوه‌ای از حمایت مردم استان مرکزی از رهبر معظم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعلام پشتیبانی از رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت بود.

مردم با حضور پرشور خود تأکید کردند که حفظ اتحاد و انسجام، ایستادگی در برابر دشمنان و پشتیبانی از جبهه مقاومت را وظیفه‌ای ملی و انقلابی می‌دانند.

حضور اقشار مختلف مردم در این تجمعات، صحنه‌هایی از همدلی و همبستگی را در شهر‌های استان مرکزی رقم زد و بار دیگر نشان داد مردم سرزمین آفتاب در بزنگاه‌های مهم، یکپارچه در صحنه حضور دارند.