یگانی از نیرو‌های ویژه صنعاء با اجرای عملیات اطلاعاتی و نظامی ویژه در استان لحج موفق شدند نفر دوم فرماندهی آنچه نیرو‌های «درع الوطن» (سپر میهن) نامیده می‌شود و بوسیله عربستان تشکیل شده است، بازداشت کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری یمن، به گفته منابع قبیله‌ای و میدانی در استان لحج، این یگان ویژه عملیات کمینی در روستای «الشرج» در حومه شهرستان طورالباحه غربی انجام داد. در این عملیات «علی ناصر العوذلی» معروف به «ابوعایشه» فرمانده آنچه «تیپ ۳۴ پیاده نظام» خوانده می‌شود و دست راست عبدالرحمن اللحجی فرمانده آنها به شمار می‌رود بازداشت شد.

این عملیات ویژه نشان دهنده نفوذ اطلاعاتی عمیق نیرو‌های صنعا در شهرستان‌های غربی استان لحج و تاییدی بر تشدید عملیات نظامی با هدف پاکسازی مناطق ساحل غربی و استان‌های جنوبی از تجمع‌های سعودی و گروه‌های اماراتی است.