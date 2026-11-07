تشییع جانبازشهید«عباس رجبپور»، امشب در تجمعات مردمی مشهد
پیکر جانبازشهید «عباس رجبپور»، امشب در تجمعات مردمی مشهد در میدان شهید مفتح برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، در پیامی شهادت «عباس رجبپور» را تبریک و تسلیت گفت و افزود : مراسم تشییع امشب شنبه ۱۶ آبانماه ساعت ۲۰:۴۵ از مقابل مسجد امام حسین (ع) واقع در خیابان مفتح، میدان شهید مفتح برگزار میشود.
مراسم طواف و اقامه نماز نیزساعت ۹ صبح، فردا یک شنبه ۱۷ آبان ماه درصحن کوثر حرم مطهر رضوی برپا خواهد شد.