کارشناس جمعیت گفت: تمامی کشورها درباره افزایش جمعیت شان قوانین جدید وضع می کنند، اما آقای گوترش در نامه ای، قانون جمعیت ایران را تایید می کند که این نشانه بارز دشمنی علیه جمهوری اسلامی است.

اسماعیل اکبری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با هشدار درباره وضعیت جمعیتی کشور، مهم‌ترین مانع اجرای قانون جوانی جمعیت را تعهد نداشتن کافی مسئولان دانست.

وی با اشاره به پیام آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل مبنی بر مناسب بودن قانون جمعیت ایران، وجود یک ساختار عظیم جهانی علیه جمعیت جمهوری اسلامی را مطرح کرد و تاکید کرد: عامل اصلی این بحران، منابع علمی نادرست و عدم آگاهی مسئولان است.

اکبری، مهم‌ترین راهکار را فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به مردم برشمرد و گفت: مردم اگر آگاه شوند، خودشان مشکل را حل می‌کنند.

وی ضمن انتقاد از نحوه اجرای حمایت‌های قانونی، به سخنان آقای بانکی‌پور (رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس) اشاره کرد که بر اساس آن تنها هفت درصد خانواده‌های سه‌فرزندی از تسهیلات خودرویی برخوردار شده‌اند.

کارشناس جمعیت، بحران جمعیت را فراتر از مسائل اقتصادی دانسته و عوامل اقتصادی را صرفا کمک‌کننده ارزیابی کرد.

اکبری با هشدار درباره آینده نسل‌ها در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و هویت ایرانی با سابقه هفت‌هزارساله، به مقایسه جمعیتی ایران با همسایگان اشاره کرد و گفت: کشوری که امروز چهل‌وپنج میلیون جمعیت دارد، به‌زودی به بیش از صد میلیون خواهد رسید، در حالی که جمعیت ایران از ۸۷ میلیون به ۸۰ میلیون تقلیل می‌یابد.

وی با اشاره به تفاوت نگاه جوانان امروزی به ازدواج با نسل‌های گذشته، تاکید کرد: صبر جوانان برای تامین کامل امکانات پیش از ازدواج، راه به جایی نمی‌برد.

کارشناس جمعیت در پایان با رد ادعا‌های مثبت‌گرایانه درباره تغییر جمعیتی، تاکید کرد: بحران جمعیت در کشور حل نشده است. حتی با شش سناریو ثابت کردیم، با این روند به نرخ باروری ۲.۵ مورد نیاز برای تغییر جمعیتی نخواهیم رسید.