رییس مرکز بهداشت خوزستان، از مهروموم ۲ هزار و ۷ واحد متخلف بهداشتی در جریان نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی طی ۶ ماه نخست امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ۱۱۲ هزار و ۹۰۰ مورد بازرسی بهداشتی انجام شده و ۱۳ هزار و ۱۸۷ اخطار غیر بحرانی و ۳ هزار و ۵۸۷ اخطار بحرانی صادر شده است و یک هزار و ۹۸۰ مورد تخلف به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی با متخلفان افزود: صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم، از اولویت‌های اصلی نظارت‌های بهداشتی استان است و با واحد‌هایی که سلامت عمومی را به مخاطره می‌اندازند، برابر مقررات برخورد خواهد شد.

دکتر شریفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مشکل بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، موضوع را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ۱۹۰ گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی با هدف پیشگیری از تخلفات بهداشتی و صیانت از سلامت شهروندان به‌صورت مستمر از سوی بازرسان بهداشت محیط انجام می‌شود.