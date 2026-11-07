عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی حمایت‌های دولت را شرط مهم رونق صادرات دانست و بر ضرورت تسهیل خدمات ارزی برای صادرکنندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز در نشست بررسی مشکلات صادرکنندگان با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان گفت: فعالان این حوزه به تسهیلات مختلف و حمایت‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی نیاز دارند.

سید مجتبی حسینی مسائل ارزی را از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز تولیدکنندگان عنوان کرد.

معاون کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران هم، در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات و مسائل صادرکنندگان همدان، رفع موانع داخلی تولید و صادرات و حمایت چندجانبه از فعالان اقتصادی را ضروری دانست.

امیر روشن با بیان اینکه بسیاری از موانع داخلی بیش از تحریم‌ها به تولید و صادرات آسیب می‌زنند گفت: هموار کردن پیچ‌وخم‌های اداری و تسهیل فرآیند‌های صادراتی می‌تواند به حمایت مؤثرتر از صادرکنندگان کمک کند.

ناهید دشتدار مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست به بررسی مشکلات صادرکنندگان و پاسخگویی به مسائل و مطالبات آنان پرداخت. َ