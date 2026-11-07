وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: شمار کل قربانیان تجاوز عربستان سعودی به یمن از آغاز تشدید آن تا ۶ نوامبر، ۱۵ آبان، ۲۰۲۶ به ۹۸۱ شهید و زخمی رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه المسیره در خبری فوری گزارش داد: عبدالعزیز الدیلمی رئیس بیمارستان سلامت ما از انتقال پیکر‌های ۲۲ شهید و ۳۰ زخمی به بیمارستان در پی حمله جنگنده‌های سعودی به روستای الشریه در شهرستان بنی حشیش در شرق صنعاء خبر داد.

جنگنده‌های سعودی حدود شش خانه در این روستا و امدادگران را هدف حملات خود قرار دادند و با پرواز مستمر مانع رسیدن امدادگران به محل حملات شدند.

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: شمار کل قربانیان تجاوز عربستان سعودی به یمن از آغاز تشدید آن تا ۶ نوامبر ۲۰۲۶ به ۹۸۱ شهید و زخمی رسیده است.

وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای افزود: شمار شهدا به ۳۰۶ غیرنظامی و تعداد مجروحان به ۶۷۵ غیرنظامی رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: قربانیان حملات عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته به ۵۱ شهید و زخمی رسیده است و شمار شهدا، ۳۰ شهروند از جمله سه کودک و تعداد مجروحان ۲۱ شهروند از جمله یک کودک بوده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرد: در پی حملات در یمن شمار آوارگان یمن از ابتدای ماه اوت به ۳۱۳ هزار نفر رسیده است.

همچنین خبرنگار این شبکه، از پرواز گسترده جنگنده های سعودی بر فراز روستای الشریه در شهرستان بنی حشیش در صنعاء و زخمی شدن فیلمبردار این شبکه در حمله سعودی به امدادگران در این روستا و لغو پرواز‌های خطوط هوایی وابسته به مزدوران سعودی در یمن، تا آخر نوامبر به ریاض، کویت، جیبوتی و سقطره خبر داده است.