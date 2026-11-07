شهردار اهواز گفت: باتوجه به هشدار‌های اداره کل هواشناسی خوزستان مبنی بر فعالیت سامانه بارشی، مناطق هشتگانه شهرداری باید برای خدمت رسانی به مردم و تامین امکانات لازم آمادگی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌اله دهدشتی شنبه در حاشیه بازدید از شهرداری مناطق اهواز بیان کرد: با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود، اقداماتی که شهرداری در زمینه دفع و هدایت آب‌های سطحی انجام داده، مشهود است و تلاش بر این بوده تا در صورت بارش شدید باران از آبگرفتگی طولانی و یا ورود آب به خانه‌های مردم جلوگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم حضور و ایفای نقش سایر ارگان‌ها و سازمان‌های معین در کمک به شهرداری اهواز برای ارایه خدمات به مردم در شرایط بحرانی افزود: در شرایط حساس و بحرانی ضروری است برای جلوگیری از بروز هر گونه ضرر و زیان به مردم دستگاه‌های معین به شهرداری اهواز کمک کنند.

دهدشتی با تاکید بر اینکه هر دستگاه به وظایف خود عمل کند گفت: باید به گونه‌ای عمل شود که مدیریت شرایط سخت و بحرانی تنها بر عهده این مجموعه نباشد و همه دستگاه‌ها برای خدمت به مردم پای کار باشند.

شهردار اهواز تصریح کرد: ضروری است در کنار مدیریت روان آب‌ها و یا آبگرفتگی احتمالی، از ظرفیت فرهنگی شهرداری برای مشارکت و اطلاع رسانی هر چه بیشتر به مردم در این شرایط استفاده کرد.

مدیر بحران فرماندار اهواز پیش از این با اشاره به نقش محوری شهرداری و شرکت آبفا در خط مقدم مدیریت معابر و تامین زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی برای مقابله با پدیده ال نینو، خواستار هماهنگی و تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های پشتیبان و اجرای قوانین مدیریت بحران در شهر شد.