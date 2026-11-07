به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شب‌های کردستان صحنه حضور مردمیه که با همدلی و عزمی راسخ پای دفاع از ایران ایستاده‌اند حضوری که هر شب جلوه‌ای تازه از همبستگی ملی روبه نمایش می‌زاره.

این شور و حضور با تأکید رهبر انقلاب بر پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه تهدید دشمن رنگ و معنایی تازه به خود گرفته و بر عزم مردم افزوده است.

در همین فضااعتراف رسانه‌های جهان به شکست محاسبات ترامپ و نتانیاهو در برابر ایران نیز به یکی از موضوعات محوری گفت‌و‌گو‌های شبانه تبدیل شده است.

با این همه مردم به‌خوبی می‌دانند که دشمنی آمریکا با ملت ایران پایانی نداره و از همین آنان وحدت هوشیاری و حضور در میدان رورمز تداوم اقتدار کشور می‌دانند.