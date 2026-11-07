عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: خون شهدا، معادلات منطقه و نظم آینده جهان را تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علاءالدین بروجردی در نشست هماهنگی تشییع و تدفین شهید گمنام در کیش، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی سوم، ایستادگی ملت ایران را جلوه‌ای از قدرت الهی و مقاومت در برابر قدرت‌های جهانی دانست.

او با اشاره به حملات گسترده دشمنان و شهادت رهبر شهید انقلاب، فرماندهان ارشد نظامی و جمعی از مردم بی‌دفاع، از جمله شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، افزود: دشمن با تصور پایان کار جمهوری اسلامی ایران، این تجاوز‌ها را آغاز کرد؛ اما حوادث و تحولات پس از آن، بار دیگر قدرت و اراده ملت ایران را به نمایش گذاشت.

بروجردی با بیان اینکه ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته است، افزود: شخصیت‌ها و جریان‌هایی خارج از جهان اسلام نیز به عظمت مقاومت ملت ایران اذعان کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده تأثیرگذاری تحولات اخیر در معادلات جهانی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تجربه‌های تاریخی انقلاب اسلامی، از جمله آزادسازی خرمشهر، تأکید کرد: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخ نشان داده است که با اتکا به ایمان، اراده و مقاومت می‌تواند محاسبات قدرت‌های بزرگ را بر هم بزند.

بروجردی با اشاره به نقش جبهه مقاومت در تحولات منطقه گفت: همراهی نیرو‌های مقاومت در لبنان، عراق و یمن، معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داده و تحولات اخیر بار دیگر نشان داده است که قدرت‌های مدعی، در تأمین امنیت پایگاه‌ها و منافع خود در منطقه نیز با چالش مواجه‌اند.

او با اشاره به تحولات سیاسی اخیر در آمریکا و پیامد‌های جنگ تحمیلی سوم، این رخداد‌ها را نشانه‌ای از تغییر در موازنه قدرت و شکل‌گیری شرایط جدید در منطقه دانست و تصریح کرد: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران همواره بر تأمین امنیت منطقه به دست کشور‌های منطقه استوار بوده است؛ رویکردی که رهبر شهید انقلاب نیز بار‌ها بر آن تأکید کرده بودند.

بروجردی، با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب، این انتخاب را موجب تقویت امید و آرامش در جامعه دانست و بر اهمیت حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر انقلاب تأکید کرد.

او پاسداشت یاد و نام شهدا را از ضرورت‌های اساسی جامعه دانست و بر اهمیت برگزاری باشکوه آیین تشییع و تدفین شهید گمنام در کیش تأکید کرد.