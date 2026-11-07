فرماندار شهرستان قدس با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های شدید و کاهش دما، بر ضرورت اتخاذ تمامی تمهیدات پیشگیرانه و استقرار نیروهای امدادی در نقاط حساس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به پیش‌بینی بارش شدید باران، وزش باد و افت محسوس دما در روز‌های آینده، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان قدس بر لزوم اتخاذ تمامی تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز حوادث و آب‌گرفتگی در سطح شهرستان تأکید کرد و گفت: از همان ساعات اولیه، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان از جمله شهرداری، هلال احمر، آتش‌نشانی، اورژانس، آبفا، برق و راهداری در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در سریع‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

فاتحی نژاد افزود: در همین راستا، لایروبی و پایش مستمر مسیل‌ها و کانال‌های آب‌های سطحی شهرستان به ویژه در نقاط حادثه‌خیز انجام شده و همچنین استقرار ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات امدادی در نقاط حساس، آماده‌سازی تیم‌های عملیاتی و تأمین اقلام مورد نیاز در انبار‌های بحران شهرستان در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین گفت: از همشهریان عزیز تقاضا داریم در مدت فعالیت سامانه بارشی، از تردد در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه آب‌گرفتگی یا خطر احتمالی، مراتب را به سامانه‌های امدادی ۱۲۵ و ۱۱۲ اطلاع دهند.