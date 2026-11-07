به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این بارش که بخشی از فعالیت سامانه بارشی فعال در استان مرکزی است، خیابان‌ها، پارک‌ها و فضا‌های سبز شهر را شست و هوای پاک و مطبوعی را برای شهروندان به ارمغان آورد. بسیاری از مردم با حضور در معابر و فضا‌های عمومی از این باران استقبال کردند. برخی شهروندان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفتند که پس از روز‌های خشک و آلوده، بارش باران حس طراوت و آرامش خاصی به آنها بخشیده است. کودکان نیز با بازی در زیر باران و جمع‌آوری قطرات آب، لحظات شادی را تجربه کردند. رانندگان با احتیاط بیشتری در سطح شهر تردد می‌کنند و شهرداری نیز نسبت به آماده‌باش نیرو‌های خدمات شهری برای مقابله با آب‌گرفتگی‌های احتمالی اقدام کرده است. اداره کل هواشناسی استان مرکزی پیش‌تر نسبت به تداوم بارش‌ها تا اواسط هفته هشدار داده بود و از شهروندان خواسته بود نکات ایمنی را رعایت کنند. بارش باران در اراک نه تنها چهره شهر را زیباتر کرد، بلکه لبخند رضایت را بر لبان مردم نشاند و امید به روز‌های پربارش‌تر پاییزی را زنده کرد.