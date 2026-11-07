به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی اظهار داشت: پلیس بهبهان به‌منظور پاسخگویی به مطالبات شهروندان و جلوگیری از تردد خودرو‌های بدون پلاک و موتورسیکلت‌سوارانی که با حرکات نمایشی و پرخطر، ضمن ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود، موجبات مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، طرح برخورد با خودرو و موتورسیکلت‌سواران متخلف را به اجرا گذاشت.

وی بیان کرد: ماموران پلیس در اجرای این طرح، ۱۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، مزاحم، پلاک مخدوش و فاقد پلاک با صدای ناهنجار را توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کردند.

سرهنگ سیلاوی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح با هدف جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان و دانش‌آموزان عزیز انجام می‌شود، افزود: به خانواده‌های عزیز توصیه می‌کنیم از در اختیار گذاشتن خودرو و موتورسیکلت به افراد کم‌سن‌وسال و فاقد گواهینامه خودداری کنند.